Казахская филармония имени Жамбыла завершила 90-ый сезон

В Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла состоялся концерт «Во имя музыки», посвященный 120-летию со дня рождения академика Ахмета Жубанова.

В концерте приняли участие солисты филармонии, лауреаты международных конкурсов и обладатели государственных наград. В программу вошли произведения Ахмета и Газизы Жубановых, национальные кюи, народные песни, а также произведения мировой классики.

Для гостей мероприятия также была организована выставка, посвященная жизни, творческому пути и наследию выдающегося казахского композитора.