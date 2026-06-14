Казахская филармония имени Жамбыла завершила 90-ый сезон

Концерт «Во имя музыки» стал ярким завершением юбилейного 90-го концертного сезона филармонии.

Сегодня 2026, 22:13
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Министерство культуры и информации РК Сегодня 2026, 22:13
Сегодня 2026, 22:13
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Фото: Министерство культуры и информации РК

В Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла состоялся концерт «Во имя музыки», посвященный 120-летию со дня рождения академика Ахмета Жубанова.

В концерте приняли участие солисты филармонии, лауреаты международных конкурсов и обладатели государственных наград. В программу вошли произведения Ахмета и Газизы Жубановых, национальные кюи, народные песни, а также произведения мировой классики.

Для гостей мероприятия также была организована выставка, посвященная жизни, творческому пути и наследию выдающегося казахского композитора.

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