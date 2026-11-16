Казахская степь в сердце Баку: что показали на международной выставке
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столице Азербайджана представили 69 экспонатов, которые рассказывают о традициях, быте и искусстве казахского народа. Среди них – старинные украшения, национальная одежда, изделия из войлока и предметы конского снаряжения, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.
Выставка «Традиционная культура казахов» открылась в Национальном музее истории Азербайджана в Баку. Все экспонаты привезены из фондов Национального центрального музея Казахстана.
Экспозицию разделили на пять тематических частей. Посетители могут увидеть предметы, которыми казахи пользовались в повседневной жизни и хозяйстве, познакомиться с традиционным ткачеством и войлочным искусством, рассмотреть ювелирные изделия и национальные украшения.
Особое место занимают предметы конского снаряжения – важная часть культуры кочевого народа.
На открытие выставки пришли представители музеев Казахстана и Азербайджана, казахстанского посольства, Фонда тюркской культуры и наследия, Министерства культуры Азербайджана, а также писатели и деятели искусства.
Самое читаемое
- Развод сооснователя Nvidia может обойтись ему более чем в $70 млрд
- Три пары близнецов появились на свет за два дня в Мангистау
- Студенты-юристы присоединились к ночному патрулированию полиции в Таразе
- Казахстан запустил уникальный для Центральной Азии комплекс лечения рака
- Семь автомоек отключили от водоснабжения в Алматы после проверки