Казахская степь в сердце Баку: что показали на международной выставке

В столице Азербайджана представили 69 экспонатов, которые рассказывают о традициях, быте и искусстве казахского народа. Среди них – старинные украшения, национальная одежда, изделия из войлока и предметы конского снаряжения, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Выставка «Традиционная культура казахов» открылась в Национальном музее истории Азербайджана в Баку. Все экспонаты привезены из фондов Национального центрального музея Казахстана.

Экспозицию разделили на пять тематических частей. Посетители могут увидеть предметы, которыми казахи пользовались в повседневной жизни и хозяйстве, познакомиться с традиционным ткачеством и войлочным искусством, рассмотреть ювелирные изделия и национальные украшения.

Особое место занимают предметы конского снаряжения – важная часть культуры кочевого народа.

На открытие выставки пришли представители музеев Казахстана и Азербайджана, казахстанского посольства, Фонда тюркской культуры и наследия, Министерства культуры Азербайджана, а также писатели и деятели искусства.