Главы Казахстана и России в ходе визита обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества и региональной повестки, передает BAQ.KZ.

Особое внимание было уделено культурно-гуманитарной сфере, где отмечается неуклонный рост количества совместных мероприятий. Гастроли, выставки, концерты и спортивные состязания укрепляют связи между народами двух стран и способствуют обмену опытом в области искусства и культуры.

Недавно с большим успехом прошли Дни культуры Казахстана в Москве, а ранее города Якутск и Казань принимали казахстанских деятелей искусств в рамках аналогичных мероприятий. Важным символическим шагом в укреплении дружбы стали открытия памятных объектов: в мае этого года в Астане появилась "Аллея Вечной дружбы Казахстана и России", а вчера в Москве был открыт "Сквер казахстанско-российской дружбы". Кроме того, одной из московских улиц присвоено имя великого казахстанского просветителя Шокана Уалиханова, что подчеркивает уважение к общей истории и культурному наследию.

В рамках дальнейшего развития культурного сотрудничества запланировано открытие в Москве Казахского информационно-культурного центра. Этот проект станет важной площадкой для продвижения казахстанской культуры, искусства и языка, а также укрепит гуманитарные связи между странами, демонстрируя непрерывное развитие стратегического партнерства и дружбы народов.