Национальный казахский эпос “Narqyz” (“Наркыз”), созданный в начале XX века выдающимся акыном Нурпейисом Байганиным и изданный на английском языке в 2024 году, получил личную благодарность от наследника престола Англии Принца Уэльского Уильяма, передает BAQ.KZ.

Это первый в истории случай, когда произведение казахской устной литературы, переведенное на английский язык, получило официальное признание на уровне Британской короны.

Письмо с благодарностью от имени Принца Уэльского было направлено в адрес британского издательства Hertfordshire Press, выпустившего книгу “Narqyz” на английском языке по инициативе "Культурного Фонда имени Нурпейиса Байганина, народного акына Казахстана" (Алматы).

В письме отмечается, что Принц Уэльский высоко оценил усилия по сохранению казахского культурного наследия и выразил искреннюю признательность за публикацию произведения, воплощающего национальную литературу и традиции Казахстана.

“It was encouraging to learn that “Narqyz” has now been published in English, to further embody Kazakh national culture and literature", - говорится в письме с гербом Кенсингтонского дворца от имени Принца и Принцессы Уэльских.

"Недавняя публикация Наркыз на английском языке является важным шагом на пути к продвижению казахской национальной культуры и литературы за рубежом".