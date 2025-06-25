Казахский Октоберфест с кумысом пройдет в Астане
В Астане пройдет первый гастрофестиваль, посвящённый кумысу — национальному символу здоровья.
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19-20 июля на ипподроме "Қазанат" в Астане состоится уникальный гастрофестиваль "BaiQymyz – Бапталған қымыз", посвящённый кумысу — традиционному напитку казахского народа, передает BAQ.KZ.
Фестиваль станет масштабным культурно-аграрным событием, объединяющим лучших производителей кумыса и коневодов со всей страны. В мероприятии примут участие около 50 производителей кумыса и ожидается до 60 тысяч гостей.
Организаторы ставят амбициозную цель — превратить "BaiQymyz" в бренд международного уровня, аналогичный немецкому Октоберфесту, но с казахским колоритом и этнофокусом. Основное внимание — возрождению традиций, продвижению агротуризма и развитию коневодства в Казахстане.
Что ждет гостей фестиваля:
- Дегустации всех видов кумыса, производимых в Казахстане.
- Конкурс "Лучший кумыс" с призовым фондом 45 млн тенге (20 млн — I место, 15 млн — II место, 10 млн — III место).
- Выставка казахских пород лошадей: Жабы, Көшім, Қостанай, Мұғалжар, Адай.
- Этноярмарка с изделиями ремесленников: седла, камчи, сбруя, кожаные изделия.
- Аукцион редких лошадей и уникальных предметов быта и быка.
В рамках фестиваля пройдет международная конференция, где обсудят:
- Лечебные свойства кумыса.
- Перспективы коневодства.
- Использование современных технологий в производстве напитка.
Среди приглашённых экспертов — исследователи и врачи из Германии, Кыргызстана и России, в том числе Ханс Цольман, Бахытжан Бимбетов и Айгерим Мусагажинова.
Спортивные развлечения:
- Аударыспақ (борьба всадников).
- Асау үйрету (укрощение жеребцов).
- Состязания борзых тазы, ловля арканом, жілік сындыру и другие казахские национальные игры.
Фестиваль станет не только праздником вкуса, но и настоящим этнокультурным событием, подчеркивающим уникальность казахских традиций.
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