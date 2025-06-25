19-20 июля на ипподроме "Қазанат" в Астане состоится уникальный гастрофестиваль "BaiQymyz – Бапталған қымыз", посвящённый кумысу — традиционному напитку казахского народа, передает BAQ.KZ.

Фестиваль станет масштабным культурно-аграрным событием, объединяющим лучших производителей кумыса и коневодов со всей страны. В мероприятии примут участие около 50 производителей кумыса и ожидается до 60 тысяч гостей.

Организаторы ставят амбициозную цель — превратить "BaiQymyz" в бренд международного уровня, аналогичный немецкому Октоберфесту, но с казахским колоритом и этнофокусом. Основное внимание — возрождению традиций, продвижению агротуризма и развитию коневодства в Казахстане.

Что ждет гостей фестиваля:

Дегустации всех видов кумыса, производимых в Казахстане.

Конкурс "Лучший кумыс" с призовым фондом 45 млн тенге (20 млн — I место, 15 млн — II место, 10 млн — III место).

Выставка казахских пород лошадей: Жабы, Көшім, Қостанай, Мұғалжар, Адай.

Этноярмарка с изделиями ремесленников: седла, камчи, сбруя, кожаные изделия.

Аукцион редких лошадей и уникальных предметов быта и быка.

В рамках фестиваля пройдет международная конференция, где обсудят:

Лечебные свойства кумыса.

Перспективы коневодства.

Использование современных технологий в производстве напитка.

Среди приглашённых экспертов — исследователи и врачи из Германии, Кыргызстана и России, в том числе Ханс Цольман, Бахытжан Бимбетов и Айгерим Мусагажинова.

Спортивные развлечения:

Аударыспақ (борьба всадников).

Асау үйрету (укрощение жеребцов).

Состязания борзых тазы, ловля арканом, жілік сындыру и другие казахские национальные игры.

Фестиваль станет не только праздником вкуса, но и настоящим этнокультурным событием, подчеркивающим уникальность казахских традиций.