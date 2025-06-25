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Казахский Октоберфест с кумысом пройдет в Астане

В Астане пройдет первый гастрофестиваль, посвящённый кумысу — национальному символу здоровья.

Сегодня, 16:03
АВТОР
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Акимат города Астаны Сегодня, 16:03
Сегодня, 16:03
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Фото: Акимат города Астаны

19-20 июля на ипподроме "Қазанат" в Астане состоится уникальный гастрофестиваль "BaiQymyz – Бапталған қымыз", посвящённый кумысу — традиционному напитку казахского народа, передает BAQ.KZ.

Фестиваль станет масштабным культурно-аграрным событием, объединяющим лучших производителей кумыса и коневодов со всей страны. В мероприятии примут участие около 50 производителей кумыса и ожидается до 60 тысяч гостей.

Организаторы ставят амбициозную цель — превратить "BaiQymyz" в бренд международного уровня, аналогичный немецкому Октоберфесту, но с казахским колоритом и этнофокусом. Основное внимание — возрождению традиций, продвижению агротуризма и развитию коневодства в Казахстане.

Что ждет гостей фестиваля:

  • Дегустации всех видов кумыса, производимых в Казахстане.
  • Конкурс "Лучший кумыс" с призовым фондом 45 млн тенге (20 млн — I место, 15 млн — II место, 10 млн — III место).
  • Выставка казахских пород лошадей: Жабы, Көшім, Қостанай, Мұғалжар, Адай.
  • Этноярмарка с изделиями ремесленников: седла, камчи, сбруя, кожаные изделия.
  • Аукцион редких лошадей и уникальных предметов быта и быка.

В рамках фестиваля пройдет международная конференция, где обсудят:

  • Лечебные свойства кумыса.
  • Перспективы коневодства.
  • Использование современных технологий в производстве напитка.

Среди приглашённых экспертов — исследователи и врачи из Германии, Кыргызстана и России, в том числе Ханс Цольман, Бахытжан Бимбетов и Айгерим Мусагажинова.

Спортивные развлечения:

  • Аударыспақ (борьба всадников).
  • Асау үйрету (укрощение жеребцов).
  • Состязания борзых тазы, ловля арканом, жілік сындыру и другие казахские национальные игры.

Фестиваль станет не только праздником вкуса, но и настоящим этнокультурным событием, подчеркивающим уникальность казахских традиций.

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