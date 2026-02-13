Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин сообщил, что традиционный казахский «Ою-өрнек» официально включён в список наследия исламского мира Международной организации по вопросам образования, науки и культуры исламского мира (ИСЕСКО), передает BAQ.KZ.

Решение было принято на 13-й сессии Комитета ИСЕСКО по наследию исламского мира 11 февраля.

«Ою-өрнек» является ключевым этнокультурным кодом, который укрепляет культурную идентичность и историческую преемственность казахского народа, – отметил Ерлан Карин.

По его словам, включение ою-өрнеков в авторитетный список ИСЕСКО — важный шаг в продвижении нематериального культурного наследия Казахстана на международной арене.

Ранее, в 2023 году, в этот список была включена традиционная игра «Тогызкумалак», которая стала одним из главных символов тюркской цивилизации.

В соответствии с поручениями Президента на заседаниях Национального курултая, работа по включению культурных объектов Казахстана в списки ЮНЕСКО и ИСЕСКО будет продолжена.