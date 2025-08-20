В специализированном межрайонном экономическом суде Жамбылской области рассмотрено дело по иску ТОО "Т." к Казахскому национальному университету водного хозяйства и ирригации о взыскании задолженности за капитальный ремонт многоквартирного дома, передает BAQ.KZ.



Согласно материалам дела, в рамках госпрограммы жилищно-коммунального развития ТОО "Т." с 2011 года финансирует ремонт многоквартирных домов, предоставляя жильцам беспроцентные займы. В 2021 году по решению собственников квартир был проведён капитальный ремонт стоимостью свыше 100 млн тенге.



В доме находится нежилое помещение, право собственности на которое в октябре 2024 года перешло к Университету. Однако новый владелец в течение 9 месяцев не вносил платежи за капитальный ремонт, что привело к задолженности более 1,2 млн тенге.



Суд отметил, что в соответствии с Гражданским кодексом право собственности передаётся вместе с обязанностями по содержанию и ремонту общего имущества. Аргументы ответчика о том, что задолженность должен был погасить прежний владелец, признаны несостоятельными.



Исковые требования ТОО "Т." удовлетворены в полном объёме. С университета взысканы более 1,2 млн тенге задолженности и государственная пошлина. Решение суда пока не вступило в законную силу.