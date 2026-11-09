Казахский язык для ИИ: Токаеву рассказали о проекте с OpenAI на 14 млрд токенов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя международного общества «Қазақ тілі» Рауана Кенжеханулы.

Президента проинформировали, что общество реализует проекты по трем основным направлениям. Это совершенствование методики обучения казахскому языку, обогащение казахоязычного контента и расширение применения языка в сфере новых технологий.

Рауан Кенжеханулы сообщил, что в рамках совместного проекта с компанией OpenAI сформирован текстовый корпус объемом 14 млрд токенов и собрано 12 тыс. часов аудиозаписей.

За последние три года на большие экраны вышли 13 популярных фильмов студий Disney, Pixar и Sony с дубляжом на казахском языке.

Председатель общества представил информацию о работе фонда Qazaq Tili Endowment. Сейчас общий объем взносов в фонд достиг 824 млн теңге.

Глава государства высоко оценил деятельность международного общества «Қазақ тілі» и пожелал успехов в осуществлении намеченных планов.

Президент подчеркнул важность в полной мере задействовать потенциал искусственного интеллекта в изучении и преподавании государственного языка, а также в переводе научной литературы.