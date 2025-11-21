Казахско-армянские отношения: Какие документы подписали Токаев и Пашинян?
По словам Токаева, сегодня Армения стала одним из популярных туристических направлений для граждан Казахстана.
В Акорде Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Во время встречи глава государства отметил значимость партнерства между двумя странами, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Добро пожаловать в Казахстан! Эта встреча имеет большое значение для обеих стран. Наши народы связаны прочной дружбой и взаимным уважением. Армения – один из ключевых политических и торгово-экономических партнёров Казахстана на Южном Кавказе. Казахский народ с особым теплом относится к армянскому народу", – сказал Президент.
Он подчеркнул уважение к богатой истории, культуре и традициям Армении. По словам Токаева, сегодня Армения стала одним из популярных туристических направлений для граждан Казахстана. В этом году состоялись важные события, сблизившие два народа: впервые в Армении прошли Дни культуры Казахстана, а в Ереване открылся парк в честь великого поэта и просветителя Абая Кунанбайулы. Глава государства выразил благодарность Пашиняну за поддержку этих инициатив.
"Между нашими странами сформировался открытый и доверительный политический диалог. Налажено тесное и эффективное взаимодействие в рамках региональных и международных организаций. Наше сотрудничество в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах развивается устойчиво. Одним словом, характер межгосударственных отношений особенный. У нас есть большие возможности для дальнейшего укрепления сотрудничества. Сегодня мы подпишем исторический документ о выводе двусторонних отношений на стратегический уровень", – отметил Президент.
