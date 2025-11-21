В Акорде Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Во время встречи глава государства отметил значимость партнерства между двумя странами, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Добро пожаловать в Казахстан! Эта встреча имеет большое значение для обеих стран. Наши народы связаны прочной дружбой и взаимным уважением. Армения – один из ключевых политических и торгово-экономических партнёров Казахстана на Южном Кавказе. Казахский народ с особым теплом относится к армянскому народу", – сказал Президент.

Он подчеркнул уважение к богатой истории, культуре и традициям Армении. По словам Токаева, сегодня Армения стала одним из популярных туристических направлений для граждан Казахстана. В этом году состоялись важные события, сблизившие два народа: впервые в Армении прошли Дни культуры Казахстана, а в Ереване открылся парк в честь великого поэта и просветителя Абая Кунанбайулы. Глава государства выразил благодарность Пашиняну за поддержку этих инициатив.