Казахско-словацкое сотрудничество выйдет на новый уровень - Токаев
Казахстан и Словакия усиливают политическое партнёрство.
Сегодня, 14:06
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Сегодня, 14:06Сегодня, 14:06
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Глава государства отметил, что Казахстан заинтересован в изучении передового опыта Словакии в управлении водными ресурсами и готов к совместной работе, передает BAQ.KZ.
"Мы подчеркнули важность укрепления культурно-гуманитарных связей. Особое внимание было уделено обеспечению прав и социальной защите граждан Казахстана, работающих в Словакии. Отдельно рассмотрены перспективы углубления контактов в сфере образования. Молодежь наших стран уже сегодня получает образование в университетах Казахстана и Словакии. Уверен, что именно молодое поколение может еще больше сблизить наши народы. У наших отношений глубокие исторические корни: в годы Второй мировой войны казахские солдаты участвовали в освобождении Словакии. В этой связи г-н Роберт Фицо возложил цветы к Монументу защитникам Отечества, почтив память павших героев. Таким образом, казахско-словацкая дружба, истоки которой восходят к непростым для всего человечества временам, крепнет и развивается", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
По словам Президента, на сегодняшних переговорах также были рассмотрены вопросы международной и региональной повестки.
"Мы выразили общую обеспокоенность в связи с геополитической нестабильностью, глобальными противоречиями и торговыми войнами. Обе стороны считают, что все споры должны решаться исключительно мирным путем. Укрепляются связи наших стран в рамках международных организаций. В частности, мы координируем усилия в рамках таких структур, как ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Наши позиции по многим глобальным тенденциям и вызовам схожи. Мы придаем большое значение многосторонней дипломатии. Сегодняшние переговоры вновь подтвердили взаимовыгодный характер наших отношений. Убежден, что благодаря совместным усилиям казахско-словацкое сотрудничество выйдет на новый уровень", – подытожил Глава государства.
Роберт Фицо высоко оценил итоги сегодняшних переговоров с Касым-Жомартом Токаевым, на которых был обсужден широкий круг вопросов.
"Думаю, что мы смогли сделать большой шаг вперед. Все договоренности, которые были достигнуты сегодня, найдут свое отражение в соответствующих подписанных контрактах и взаимовыгодном сотрудничестве", – сказал Премьер-министр Словакии.
Ранее мы сообщали, что Транскаспийский маршрут может связать Казахстан и Европу.
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