"Мы подчеркнули важность укрепления культурно-гуманитарных связей. Особое внимание было уделено обеспечению прав и социальной защите граждан Казахстана, работающих в Словакии. Отдельно рассмотрены перспективы углубления контактов в сфере образования. Молодежь наших стран уже сегодня получает образование в университетах Казахстана и Словакии. Уверен, что именно молодое поколение может еще больше сблизить наши народы. У наших отношений глубокие исторические корни: в годы Второй мировой войны казахские солдаты участвовали в освобождении Словакии. В этой связи г-н Роберт Фицо возложил цветы к Монументу защитникам Отечества, почтив память павших героев. Таким образом, казахско-словацкая дружба, истоки которой восходят к непростым для всего человечества временам, крепнет и развивается", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.