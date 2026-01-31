В рамках выставки Gulfood 2026 министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел серию двусторонних переговоров с ведущими компаниями ОАЭ, обсудив расширение экспорта, инвестиции и развитие перерабатывающей отрасли, сообщает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

В ходе участия Казахстана в крупнейшей международной выставке пищевой промышленности и напитков Gulfood 2026 Айдарбек Сапаров провел переговоры с ключевыми игроками агропродовольственного сектора ОАЭ.

На встрече с основателем Lulu Group International Юсуфом Али обсуждались расширение экспорта казахстанской сельхозпродукции, привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс и создание долгосрочных партнерских проектов.

В рамках встречи с председателем Solico Group Голам-Али Солеймани министр ознакомился с ходом строительства нового сыродельного завода в Конаеве, который сможет производить до 155 тонн сыра в сутки и привлечь инвестиции на сумму около 180 млн долларов. Кроме того, Айдарбек Сапаров посетил мясоперерабатывающее предприятие SoFood с мощностью до 40 тонн продукции в сутки.

Деловую программу завершила встреча с председателем совета директоров Al Ghurair Group Джамалом Маджидом Аль Гурейром, где обсуждались перспективы совместных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции и расширению инвестиционного сотрудничества в аграрной сфере.