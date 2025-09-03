Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с Исполнительным секретарем Группы "Эгмонт" Жеромом Бомоном, передает BAQ.KZ.

В центре внимания — углубление сотрудничества в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В ходе встречи обсуждены конкретные шаги по возврату незаконно выведенных активов, а также повышение эффективности финансовой разведки. Диалог стал продолжением договорённостей, достигнутых ранее между Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и главой организации Эльжбетой Франков-Яскевич.

Гость высоко оценил реформы, проводимые в Казахстане, и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии партнёрства. В свою очередь, Олжас Бектенов подчеркнул роль Группы "Эгмонт" как ключевой платформы международного обмена финансовой информацией и подтвердил приверженность Казахстана глобальным стандартам ПОД/ФТ.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем укреплении взаимодействия для обеспечения глобальной финансовой стабильности.

К слову, группа "Эгмонт" объединяет 182 юрисдикции и предоставляет защищённый канал для обмена информацией между финансовыми разведками. Казахстан с 2023 года является региональным представителем в этой структуре.