Импорт сливочного масла из Ирана в Казахстан по итогам семи месяцев 2025 года достиг рекордных значений. Объем поставок вырос на 64% в годовом выражении и составил 1,6 тысяч тонн. В денежном эквиваленте показатель увеличился на 91%, до $8,4 млн, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Иран является крупнейшим иностранным поставщиком сливочного масла на казахстанский рынок уже второй год подряд. В 2025 году его доля достигла 41% всего импорта в физическом выражении, что на 9 п.п. выше показателя прошлого года.

Рост отмечен и по другим направлениям. Так, импорт украинского сливочного масла увеличился в 3,7 раза — до 375 тонн, а в стоимостном выражении — в 5,3 раза, до $2,8 млн. Доля Украины в поставках достигла 10%. Вместе с тем объемы импорта из Беларуси (438 т) и России (403 т) почти не изменились, составив 11% и 10% соответственно.

По ценам иранская продукция остается конкурентоспособной. Средняя стоимость тонны составила $5,3 тыс., тогда как белорусское масло обходится Казахстану в $8,3 тыс., украинское — в $7,4 тыс., российское — в те же $5,3 тыс.

Общий объем импорта сливочного масла в Казахстан в январе–июле 2025 года вырос на 28% и достиг 3,9 тыс. тонн. Это один из максимальных показателей за последние десять лет.

Основная причина роста импорта — опережающее увеличение спроса. Реализация сливочного масла на внутреннем рынке выросла на 27% г/г, до 20 тыс. тонн, тогда как внутреннее производство прибавило лишь 10%, до 17,2 тыс. тонн.