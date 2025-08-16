С 17 июня 2025 года в Казахстане вступил в силу закон, который запрещает финансирование иностранных спортсменов-легионеров за счёт государственного и квазигосударственного бюджета. Этот шаг стал важным поворотом в спортивной политике страны и вызвал оживлённую дискуссию в обществе. В преддверии Дня спорта в Казахстане BAQ.KZ вспоминает не только громкие победы отечественных атлетов, но и вклад легионеров — иностранных спортсменов, которые в разные годы защищали честь страны на Олимпийских играх.

По словам заместителя министра туризма и спорта Серика Жарасбаева, под определение "легионеры" подпадают спортсмены, не имеющие паспорта гражданина Казахстана. Если же атлет получает гражданство РК, то он получает все права и возможности для финансирования наравне с местными спортсменами. Таким образом, теперь участие иностранных атлетов остаётся возможным, но поддержка будет осуществляться только за счёт клубов и спонсоров.

"В Казахстане спортсмены-легионеры из-за рубежа больше не получают финансирование из государственного бюджета. Если они хотят играть в отечественных командах, их расходы должны покрыватсья только спонсорами или частными инвесторами. Это решение принято для создания условий для отечественных спортсменов, развития собственных кадров и привлечения частных средств в спорт. Таким образом, основное внимание теперь уделяется нашим спортсменам" — ранее сообщали в ведомстве.

Кто такие легионеры и почему они были нужны

Приглашение легионеров всегда рассматривалось как способ усилить сборные в тех видах спорта, где у Казахстана не хватало собственных лидеров. Нередко именно иностранные спортсмены приносили стране олимпийские медали и громкие победы, поднимая национальный флаг на мировых аренах. Однако вместе с успехами в историю казахстанского спорта вошли и громкие скандалы, связанные с нарушением антидопинговых правил.

Олимпийские достижения легионеров

Афины-2004

На Играх в Афинах Казахстану медали принесли два легионера. Георгий Цурцумия, приехавший из Грузии, завоевал серебро в греко-римской борьбе. Уроженец Армении Мхитар Манукян принес бронзовую медаль. Оба спортсмена получили признание за вклад в развитие отечественной борьбы.

Лондон-2012

Настоящим триумфом для казахстанской тяжёлой атлетики стали победы Зульфии Чиншанло и Майи Манезы. Обе спортсменки, имеющие китайское происхождение, поднялись на высшую ступень пьедестала, завоевав золотые медали. Позже эти награды были аннулированы решением Международного олимпийского комитета из-за выявленных нарушений антидопинговых правил.

Рио-де-Жанейро-2016

Ярким примером стал Ниджат Рагимов из Азербайджана. Он выиграл золото Олимпиады, установив мировой рекорд в толчке. Эта победа вошла в историю казахстанского спорта, но впоследствии медаль также была аннулирована, а сам спортсмен дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.

Париж-2024

На Олимпийских играх во Франции сборная Казахстана была представлена рекордным числом легионеров — 12 спортсменов. Среди них — теннисисты Елена Рыбакина, Александр Бублик, Юлия Путинцева, Александр Шевченко, представитель гребли Сергей Токарницкий, легкоатлетки из Кении Нора Джеруто и Дейзи Джепкемей, а также атлеты в триатлоне, пятиборье и борьбе. Несмотря на сильный состав, серьёзных медальных достижений от легионеров в Париже отмечено не было.

Итоги и значение нового закона

История легионеров в казахстанском спорте оказалась противоречивой. С одной стороны, они приносили громкие победы и олимпийские медали, формировали престиж страны на международной арене. С другой — часть этих успехов была омрачена допинговыми скандалами, а подготовка собственных кадров оказывалась в тени приглашённых спортсменов.

Принятый запрет на финансирование легионеров из бюджета должен стимулировать развитие национальных спортивных школ, повысить конкуренцию внутри страны и создать условия для роста отечественных чемпионов.