Казахстан присоединился к Альянсу цифровых общественных благ, Digital Public Goods Alliance. Это поддерживаемая ООН международная инициатива, которая помогает странам находить, распространять и внедрять открытые цифровые решения. О вступлении объявили на ежегодной встрече участников альянса в Париже.

Цифровые общественные блага это технологии, которыми может бесплатно пользоваться любая страна. Программы с открытым исходным кодом, открытые данные, модели искусственного интеллекта с открытым доступом, открытые стандарты и контент. Такие решения должны соответствовать законам о защите персональных данных, не причинять вреда и помогать достижению Целей устойчивого развития ООН.

Работу Казахстана в альянсе будут вести Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития и АО «Национальные информационные технологии». Страна намерена делиться опытом цифровизации госуправления, участвовать в совместных проектах и перенимать лучшие международные практики.

«Присоединение к Альянсу цифровых общественных благ открывает для Казахстана возможность внести свой вклад в общие международные усилия по повышению доступности и повторного использования цифровых решений в государственном управлении. Мы убеждены, что технологии с открытым исходным кодом позволяют странам опираться на достижения друг друга и повышать качество государственных услуг», – отметил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин.

По его словам, альянс даст возможность применять лучший мировой опыт, чтобы госуслуги становились проще, безопаснее и лучше отвечали потребностям людей.

Чем займется Казахстан

По дорожной карте альянса страна сосредоточится на трех направлениях.

Первое, исследования искусственного интеллекта как цифрового общественного блага. Вместе с Азиатским банком развития и Университетом ООН Казахстан будет участвовать в исследованиях и проверять на практике рекомендации о том, как создавать и распространять системы ИИ, которыми могут пользоваться разные страны.

Второе, открытые цифровые решения. Казахстан изучит, какие из собственных разработок можно передать другим странам как цифровые общественные блага в соответствии со Стандартом цифровых общественных благ.

Третье, обучение и обмен знаниями. Казахстан уже участвует в международной кампании «50-in-5» и готов через обучающие программы и обмен опытом помогать другим государствам строить безопасную, инклюзивную и совместимую цифровую инфраструктуру.

Технический и практический вклад внесет АО «Национальные информационные технологии». Компания управляет инфраструктурой электронного правительства и Национальной платформой искусственного интеллекта и поделится опытом работы с цифровыми госуслугами, данными и ИИ в госуправлении.

В альянсе приветствовали нового участника.

«Мы рады приветствовать Республику Казахстан в Альянсе цифровых общественных благ. Присоединение страны способствует развитию цифрового государственного управления, ориентированного на интересы граждан, и подтверждает ее приверженность международному сотрудничеству», – заявила генеральный директор Секретариата альянса Лив Марте Нордхауг.

По ее словам, продвигая стандарт цифровых общественных благ, помогая странам-партнерам и участвуя в исследованиях ИИ, Казахстан укрепляет общие усилия по созданию более доступных и эффективных госуслуг во всем мире.