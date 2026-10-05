Казахстан будет искать новые перспективные участки урана

В Казахстане намерены расширить геологоразведку и заняться поиском новых перспективных участков урана. Планы атомной отрасли обсудили на совещании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова.

Отдельное внимание уделили увеличению минерально-сырьевой базы страны. Работа предусмотрена Стратегией развития атомной отрасли Казахстана до 2050 года.

«Казатомпром» готовит масштабную геологоразведку

На совещании рассмотрели планы национальной атомной компании «Казатомпром» по дальнейшим масштабным геологоразведочным работам.

Речь идет об изучении новых перспективных урановых участков и расширении сырьевой базы для атомной промышленности.

Бектенов заявил, что развитие атомной энергетики должно поддержать долгосрочный рост экономики страны.

По итогам совещания государственным органам и организациям поручили продолжить развитие промышленного потенциала отрасли и увеличить экономическую отдачу Казахстана от освоения месторождений.

Работа ведется в рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию атомной промышленности.