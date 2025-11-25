Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал сельское хозяйство одной из ключевых сфер сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном. Об этом он заявил на совместном брифинге с Президентом Сердаром Бердымухамедовым, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что страны видят значительный потенциал для расширения взаимной торговли агропродукцией.

"Подробно обсудили перспективы наращивания поставок казахстанской пшеницы на туркменский рынок. Здесь у нас имеются резервы для увеличения экспорта растительных масел, макаронных изделий, мясомолочной продукции. Мы затронули перспективы строительства зернового терминала на туркменско-афганской границе", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание на переговорах уделили энергетическому взаимодействию. Президент подчеркнул, что Казахстан на протяжении многих лет остаётся надёжным партнёром в транспортировке туркменского природного газа в Китай. По итогам встречи стороны подтвердили намерение развивать действующие инициативы.

Токаев отметил, что договорённости включают "продолжение взаимодействия в рамках текущих проектов в области газопереработки, развитии газотранспортной инфраструктуры". Он напомнил, что основой сотрудничества служит подписанное в прошлом году Соглашение о стратегическом партнёрстве по развитию газовой отрасли.

Казахстан также предложил Туркменистану расширить партнёрство в сфере цифровых технологий. Глава государства подчеркнул, что благодаря накопленному опыту в цифровизации госуслуг и внедрении IT-решений Казахстан готов реализовывать совместные проекты в этой области.

Ожидается, что стороны продолжат работу над новыми направлениями сотрудничества в ближайшее время.