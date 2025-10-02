  • 2 Октября, 18:49

Казахстан делает ставку на кадры в сфере искусственного интеллекта

В кулуарах форума Digital Bridge 2025 вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин рассказал о ключевых направлениях работы Казахстана в сфере ИИ, передает BAQ.KZ. По его словам, страна уже имеет техническую базу и готовится к масштабному запуску образовательных программ.

"У нас есть серверные мощности, суперкомпьютер, есть инструменты по быстрому созданию AI-ассистентов, которые уже запускаются в государственных органах и доступны гражданам. Например, EGOV AI можно попробовать в мобильном приложении EGOV", — отметил Коняшкин.

Особое внимание, по его словам, уделяется подготовке кадров. Речь идёт как о школьниках, для которых внедряются курсы по искусственному интеллекту, так и о вузах и системе повышения квалификации госслужащих.

"Сегодня глава государства поручил создать институт, который будет заниматься более глубоким изучением и развитием искусственного интеллекта. Также идёт большая программа по подготовке кадров среди государственных служащих. Мы все понимаем, что инструменты искусственного интеллекта должны помогать и повышать эффективность каждого сотрудника, каждого работника", — подчеркнул вице-министр.

