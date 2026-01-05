Сегодня было опубликовано интервью Главы государства газете Turkistan. В нём были подняты ряд важных вопросов, напрямую влияющих на развитие страны. Сенатор Геннадий Шиповских отметил, что в интервью широко затронута сфера транспорта и логистики. Подробнее - в материале BAQ.KZ.

Депутат отметил, что Президент обратил внимание на выгодное географическое положение Казахстана, несмотря на отсутствие прямого выхода к морю. Эффективное использование этого преимущества и превращение Казахстана в крупный транспортный хаб евразийского пространства является стратегической целью.

Как отметил сенатор, в интервью Президент также обратил внимание на конкретную работу, проводимую в последние годы. Это, в свою очередь, создаёт основу для достижения реальных результатов.

"Недавно введённая в эксплуатацию железнодорожная магистраль "Достык – Мойынты" позволит в несколько раз увеличить объёмы грузоперевозок между Китаем и Европой. В дальнейшем будут запущены новые железнодорожные линии, и до 2030 года планируется строительство и модернизация тысяч километров железных дорог", — сказал он.

Кроме того, строительство автомагистрали "Центр – Запад" упростит внутренние перевозки и укрепит связь между регионами. По его словам, этот проект является важной инициативой, которая даст импульс не только логистике, но и развитию транспортной отрасли в целом.

Сенатор также отметил, что транспорт и логистика сегодня стали неотъемлемой частью геополитики. Казахстан активно участвует в развитии международных транспортных коридоров, последовательно продвигая направления "Один пояс — один путь", "Север — Юг" и Транскаспийский, то есть Средний коридор.

В целом, эта сфера не ограничивается только автомобильными и железными дорогами, а представляет собой важную систему, объединяющую всю экономику. В связи с этим модернизация портов, аэропортов и вокзалов, улучшение сервиса и внедрение цифровых решений определены как одни из приоритетных задач государства.