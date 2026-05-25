Казахстан обогнал Великобританию и Японию по развитию человеческого капитала

Казахстан занял 20-е место среди 69 стран мира в блоке Investment & Development международного рейтинга IMD World Talent Ranking, передает BAQ.kz со ссылкой на ranking.kz.

За последние четыре года республика поднялась сразу на 19 позиций - с 39-го места в 2021 году до 20-го в 2025-м. Причем только за последний год Казахстан улучшил результат сразу на пять строчек.

Казахстан оказался выше ряда развитых стран

В современном мире конкурентоспособность экономики всё чаще зависит не только от природных ресурсов или промышленности, но и от того, насколько страна умеет развивать собственный человеческий капитал - образование, систему подготовки кадров, корпоративное обучение и рынок труда.

Именно по этим показателям Казахстан сегодня демонстрирует заметный рост.

В новом рейтинге республика оказалась выше таких развитых экономик, как Великобритания, Япония, Франция, Сингапур и Южная Корея.

Лидерами рейтинга стали Швейцария, Люксембург, Исландия, Дания и Австрия.

Что помогло Казахстану подняться

Одним из ключевых факторов роста стали показатели занятости и качества подготовки кадров.

Казахстан получил высокие оценки по доле женщин в рабочей силе, а также по соотношению учеников и преподавателей в средней школе - по этим направлениям страна вошла в мировой топ-3.

Отдельно аналитики отметили вклад работодателей в развитие персонала.

По показателю Employee Training - уровню инвестиций компаний в обучение и развитие сотрудников - Казахстан занял 11-е место в мире.

Этот показатель отражает, насколько бизнес считает обучение персонала своим приоритетом. И здесь Казахстан выглядит конкурентоспособно даже на фоне значительно более богатых стран.

Рынок труда Казахстана оценили и другие рейтинги

Положительную динамику фиксируют и другие международные исследования.

Так, по версии ILO Employment Index Казахстан вошел в топ-30 стран мира по уровню занятости населения, заняв 29-е место.

Страна стала лидером среди государств СНГ и обошла ряд европейских государств, включая Нидерланды, Швейцарию, Францию, Финляндию, Норвегию, Швецию и Данию.

Согласно рейтингу The Global Talent Competitiveness Index, Казахстан и Узбекистан признаны лидерами Центральной и Южной Азии по способности привлекать, развивать и удерживать квалифицированные кадры.

Как бизнес вкладывается в развитие сотрудников

Отдельное внимание аналитики уделяют тому, как сами работодатели развивают сотрудников и внедряют современные HR-инструменты.

Эти тенденции хорошо показали результаты конкурса "Премия HR-бренд Центральная Азия", который ежегодно проводит HeadHunter.

В 2025 году за звание лучших HR-практик боролись 69 проектов из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Эксперты оценивали развитие сотрудников, цифровизацию HR, корпоративное обучение, удержание кадров и внутренние коммуникации.

Особенно выделился Halyk Bank - это единственный работодатель из Казахстана, получивший сразу две награды.

Банк занял первое место в номинации "Мир" с проектом "Skill-based-культура и развитие компетенций с применением ИИ" и второе место в номинации "Страна" с проектом "Предиктивная модель выгорания".

Как ИИ помогает развивать сотрудников

Один из проектов Halyk Bank связан с переходом к skill-based-подходу в управлении персоналом.

Банк использует искусственный интеллект и цифровую аналитику для оценки компетенций сотрудников и кандидатов, после чего формирует персональные рекомендации по развитию навыков и карьерному росту.

По данным компании, такую оценку уже прошли более 90% сотрудников.

Второй проект направлен на профилактику профессионального выгорания. ML-модель анализирует более 120 параметров и помогает выявлять сотрудников, которые находятся в зоне риска.

Среди других отмеченных компаний - BI Group, KMF Bank, PepsiCo, а также компании из Узбекистана и Грузии.

Ставка на человеческий капитал

Эксперты отмечают, что сегодня именно человеческий капитал становится одним из главных факторов конкурентоспособности стран.

И чем больше компании и государство будут вкладываться в образование, развитие навыков, цифровые HR-системы и подготовку специалистов, тем сильнее будет становиться рынок труда - как в мировых рейтингах, так и в реальной экономике страны.