Казахстан обогнал Великобританию и Японию по развитию человеческого капитала
Казахстан продолжает укреплять позиции в международных рейтингах человеческого капитала и рынка труда. Страна уже обошла ряд развитых экономик по подготовке кадров, корпоративному обучению и вовлеченности населения в рынок труда.
Казахстан занял 20-е место среди 69 стран мира в блоке Investment & Development международного рейтинга IMD World Talent Ranking, передает BAQ.kz со ссылкой на ranking.kz.
За последние четыре года республика поднялась сразу на 19 позиций - с 39-го места в 2021 году до 20-го в 2025-м. Причем только за последний год Казахстан улучшил результат сразу на пять строчек.
Казахстан оказался выше ряда развитых стран
В современном мире конкурентоспособность экономики всё чаще зависит не только от природных ресурсов или промышленности, но и от того, насколько страна умеет развивать собственный человеческий капитал - образование, систему подготовки кадров, корпоративное обучение и рынок труда.
Именно по этим показателям Казахстан сегодня демонстрирует заметный рост.
В новом рейтинге республика оказалась выше таких развитых экономик, как Великобритания, Япония, Франция, Сингапур и Южная Корея.
Лидерами рейтинга стали Швейцария, Люксембург, Исландия, Дания и Австрия.
Что помогло Казахстану подняться
Одним из ключевых факторов роста стали показатели занятости и качества подготовки кадров.
Казахстан получил высокие оценки по доле женщин в рабочей силе, а также по соотношению учеников и преподавателей в средней школе - по этим направлениям страна вошла в мировой топ-3.
Отдельно аналитики отметили вклад работодателей в развитие персонала.
По показателю Employee Training - уровню инвестиций компаний в обучение и развитие сотрудников - Казахстан занял 11-е место в мире.
Этот показатель отражает, насколько бизнес считает обучение персонала своим приоритетом. И здесь Казахстан выглядит конкурентоспособно даже на фоне значительно более богатых стран.
Рынок труда Казахстана оценили и другие рейтинги
Положительную динамику фиксируют и другие международные исследования.
Так, по версии ILO Employment Index Казахстан вошел в топ-30 стран мира по уровню занятости населения, заняв 29-е место.
Страна стала лидером среди государств СНГ и обошла ряд европейских государств, включая Нидерланды, Швейцарию, Францию, Финляндию, Норвегию, Швецию и Данию.
Согласно рейтингу The Global Talent Competitiveness Index, Казахстан и Узбекистан признаны лидерами Центральной и Южной Азии по способности привлекать, развивать и удерживать квалифицированные кадры.
Как бизнес вкладывается в развитие сотрудников
Отдельное внимание аналитики уделяют тому, как сами работодатели развивают сотрудников и внедряют современные HR-инструменты.
Эти тенденции хорошо показали результаты конкурса "Премия HR-бренд Центральная Азия", который ежегодно проводит HeadHunter.
В 2025 году за звание лучших HR-практик боролись 69 проектов из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Эксперты оценивали развитие сотрудников, цифровизацию HR, корпоративное обучение, удержание кадров и внутренние коммуникации.
Особенно выделился Halyk Bank - это единственный работодатель из Казахстана, получивший сразу две награды.
Банк занял первое место в номинации "Мир" с проектом "Skill-based-культура и развитие компетенций с применением ИИ" и второе место в номинации "Страна" с проектом "Предиктивная модель выгорания".
Как ИИ помогает развивать сотрудников
Один из проектов Halyk Bank связан с переходом к skill-based-подходу в управлении персоналом.
Банк использует искусственный интеллект и цифровую аналитику для оценки компетенций сотрудников и кандидатов, после чего формирует персональные рекомендации по развитию навыков и карьерному росту.
По данным компании, такую оценку уже прошли более 90% сотрудников.
Второй проект направлен на профилактику профессионального выгорания. ML-модель анализирует более 120 параметров и помогает выявлять сотрудников, которые находятся в зоне риска.
Среди других отмеченных компаний - BI Group, KMF Bank, PepsiCo, а также компании из Узбекистана и Грузии.
Ставка на человеческий капитал
Эксперты отмечают, что сегодня именно человеческий капитал становится одним из главных факторов конкурентоспособности стран.
И чем больше компании и государство будут вкладываться в образование, развитие навыков, цифровые HR-системы и подготовку специалистов, тем сильнее будет становиться рынок труда - как в мировых рейтингах, так и в реальной экономике страны.
