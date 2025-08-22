Казахстан наращивает усилия в стратегической отрасли — производстве редких и редкоземельных металлов, передает BAQ.KZ. На совещании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова обсуждались новые шаги по модернизации производств, расширению геологоразведки и привлечению инвесторов в сферу, где мировой спрос растёт двузначными темпами.

Сегодня доля РЗМ в казахстанской металлургии — всего 2,4%, однако с 2018 года в отрасль уже вложено 67 млрд тенге. Страна активно исследует недра: в 2024 году открыто 38 перспективных участков, а к 2026 году геолого-геофизическая изученность Казахстана достигнет 2,2 млн кв. км.

Казахстанские предприятия уже выпускают бериллий, тантал, ниобий, скандий и рений. Но ключевой потенциал — в будущем: производство и переработка аккумуляторных материалов, полупроводников и жаропрочных сплавов, которые определяют развитие глобальной "зелёной" экономики.

Для ускорения прогресса реализуется Комплексный план на 2024–2028 годы и готовится создание Регионального исследовательского центра по редким и редкоземельным металлам. По итогам совещания Бектенов поручил сосредоточиться на глубоком изучении недр, развитии переработки и стимулировании инвестиций.