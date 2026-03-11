В условиях геополитической нестабильности и быстрых глобальных изменений особое значение приобретает устойчивость государственных институтов. Новая Конституция Казахстана формирует институциональную основу государства и усиливает роль правил и процедур в политической системе. Об этом заявил политолог Талгат Калиев на экспертной платформе «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее», прошедшей в Астане 11 марта, передает BAQ.kz.

Экспертная площадка собрала депутатов Парламента, политологов, представителей академического сообщества, журналистов и общественных деятелей. Участники обсудили ключевые положения проекта новой Конституции и институциональные изменения, которые должны укрепить устойчивость политической системы.

По словам Талгата Калиева, современный мир переживает период высокой турбулентности — от геополитических конфликтов до масштабной экономической и технологической трансформации. В таких условиях государства должны опираться на устойчивые институты и эффективные механизмы управления.

«Сегодня сильное государство – это не только эффективный центр принятия решений, но и система устойчивых институтов, способных адаптироваться к внешним вызовам и поддерживать общественно-политическое равновесие», – отметил эксперт.

По его словам, новая Конституция предполагает переход от персоналистской модели политической системы к более институциональной.

«Можно утверждать, что новая Конституция задает переход от модели, где устойчивость системы во многом была связана с конкретными политическими фигурами, к модели, где устойчивость обеспечивается институтами, правилами и процедурами», – подчеркнул Калиев.

Одним из важных элементов этой модели, по словам эксперта, становится усиление парламентского компонента политической системы. В частности, отказ от президентских квот в парламенте усиливает самостоятельность законодательного органа и укрепляет его политическую роль.

В рамках новой модели также предполагается перераспределение функций между различными институтами. Законотворческая деятельность будет сосредоточена в едином парламенте — Курултае, тогда как представительство регионов, этносов и общественных групп переносится в Қазақстан Халық Кеңесі.

По мнению политолога, новая Конституция должна рассматриваться не только как внутренний политический проект, но и как ответ Казахстана на изменения международной среды.

«Речь идет о формировании более сбалансированной, представительной и процедурно оформленной политической системы, где долгосрочная устойчивость обеспечивается не персоналиями, а эффективной работой институтов», – отметил Калиев.

Участники экспертной платформы подчеркнули, что конституционная реформа направлена на формирование более устойчивой архитектуры государства, способной эффективно работать в условиях глобальных вызовов и быстро меняющейся мировой реальности.