Казахстан постепенно превращает туризм из направления для энтузиастов в полноценную отрасль экономики. В регионах появляются новые гостиницы, базы отдыха и туристические объекты, государство вкладывается в инфраструктуру, а предпринимателям предлагают льготное финансирование. За последние семь лет внутренний туризм прибавил 63,8%. Но за этой цифрой стоит куда более масштабная перестройка отрасли.

Один из главных факторов роста – расширение инфраструктуры. Если в 2021 году в стране насчитывалось 3 686 мест размещения, то к 2025 году их количество увеличилось до 4 482. Это более чем на 20%. Причем речь идет не только о гостиницах: туристам становятся доступны санатории, базы отдыха, глэмпинги и другие форматы размещения.

За ростом инфраструктуры стоят и конкретные инвестиции. Только в 2025 году в туристической отрасли реализовали 95 проектов общей стоимостью 345 млрд тенге. Сейчас инвестиционный портфель включает еще 221 проект на 972,8 млрд тенге. Их планируют реализовать до 2030 года. В результате регионы должны получить новые места размещения, объекты развлечений, курортную и рекреационную инфраструктуру.

Поддержать этот процесс призваны и государственные меры. С 2022 года для бизнеса действуют семь инструментов поддержки, направленных на снижение затрат предпринимателей и стимулирование строительства туристических объектов.

Отдельный механизм – льготное кредитование крупных проектов. С 2024 года через Банк Развития Казахстана действует программа финансирования туристических инициатив под 7% годовых. Общий объем средств составляет 150 млрд тенге: 79 млрд было предусмотрено на 2024 год, еще 71 млрд — на 2026-й. Такая поддержка рассчитана прежде всего на проекты, которым необходимы серьезные капитальные вложения.

При этом власти постепенно отходят от точечного развития отдельных объектов в пользу комплексного освоения целых туристических территорий. В 2025 году разработали планы развития трех приоритетных направлений: Щучинско-Боровской курортной зоны, туристской зоны «Мангистау» и Алматинского горного кластера.

Идея заключается в том, чтобы развивать не только гостиницы и места отдыха, но и все, без чего туристическая территория не может полноценно функционировать: дороги, инженерные сети, транспортную доступность, благоустройство и историко-культурные объекты.

Дополнительные возможности появились и у территорий за пределами населенных пунктов. Местные исполнительные органы получили полномочия обеспечивать инженерной инфраструктурой туристические объекты, в том числе расположенные на территориях государственных национальных природных парков. Это должно облегчить развитие экологического и природного туризма там, где сама природа уже создала главную достопримечательность, но инфраструктура пока отстает.

Впрочем, привлекательность туристического маршрута измеряется не только живописными пейзажами и количеством гостиничных номеров. Иногда впечатление от поездки зависит от куда более прозаичных вещей – например, наличия санитарных условий.

В этом направлении также есть подвижки. С 2021 по 2025 год в Казахстане установили 483 санитарно-гигиенических узла. Наибольшее количество пришлось на 2024 год — 219 объектов. В 2025-м появилось еще 110.

Изменения затронули и законодательство. В 2026 году принят Закон по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта. Документ регулирует деятельность гидов, визит-центров и туристско-информационных центров. Кроме того, предусмотрено упрощение условий для туристических перевозок, включая внедрение «зеленого коридора» для туристских автобусов.

Еще одна мера касается семейного отдыха: детям до 18 лет предусмотрен бесплатный вход на территории государственных национальных природных парков.

Таким образом, рост внутреннего туризма сопровождается попыткой решить сразу несколько давних проблем отрасли — от нехватки инфраструктуры и дорог до доступности природных территорий. Казахстан постепенно формирует условия, при которых путешествие по стране должно становиться не только интересным, но и удобным. И теперь главный вопрос заключается в том, насколько быстро новые инвестиции и решения изменят реальный опыт самих туристов.