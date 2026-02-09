По поручению Главы государства Министерство энергетики РК разрабатывает национальный проект по развитию угольной генерации. На круглом столе ведомство представило экспертному сообществу проект Национального плана до 2030 года, передает BAQ.KZ.

Концепция, предварительная стоимость которой превышает 8 трлн тенге, направлена на решение проблемы энергодефицита и глубокую модернизацию изношенных генерирующих мощностей.

Как отметил министр энергетики Ерлан Аккенженов, проект предусматривает комплексный подход к развитию отрасли — от привлечения инвестиций и модернизации инфраструктуры до укрепления кадрового потенциала.

"Национальный проект ориентирован на всестороннее развитие отрасли. Сбалансированный подход обеспечит мультипликативный эффект для экономики и внесет вклад в устойчивое развитие страны", — заявил министр.

План включает строительство шести крупных энергообъектов, в том числе Экибастузской ГРЭС-3, а также станций в Курчатове, Кокшетау, Семее, Усть-Каменогорске и Жезказгане. Параллельно предусмотрена техническая реновация действующих станций — Экибастузской ГРЭС-2 и ГРЭС Аксу.

Для реализации новых проектов будут применяться механизмы тендерного отбора инвесторов, а для модернизации действующих объектов — инвестиционные соглашения с Министерством энергетики. Эти инструменты должны обеспечить прозрачность процедур и возврат инвестиций при сохранении прогнозируемых тарифов в рамках долгосрочных контрактов.

Особый акцент в проекте сделан на развитие объектов на базе "чистого угля" с применением современных технологий.

"Наша задача — поэтапное замещение устаревших мощностей современными энергоблоками с высоким КПД и минимальными выбросами. Мы намерены соблюсти баланс между экологическими требованиями и энергобезопасностью", — подчеркнул глава ведомства.

В министерстве также отметили, что ввод новых мощностей потребует синхронизации с планами по увеличению добычи угля и развитием железнодорожной инфраструктуры. В частности, обсуждается необходимость расшивки "узких мест" на ж/д путях.

Социальный блок проекта предусматривает меры по защите персонала и запуск специализированных жилищных программ совместно с АО "Отбасы банк". Представленные предложения станут основой для окончательного формирования Национального проекта после проработки со всеми заинтересованными сторонами.