Казахстан активно развивает металлургию нового поколения, делая акцент на экологичные и высокотехнологичные решения. Одним из ключевых направлений становится развитие "зеленой" металлургии, которая позволяет значительно снизить углеродный след и повысить энергоэффективность производства, передаёт BAQ.KZ.

Проект мирового масштаба в Костанайской области

В Костанайской области компания Eurasian Resources Group (ERG) реализует крупнейший проект по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ). В рамках следующего этапа строительства подписан стратегический контракт с консорциумом Primetals Technologies Austria GmbH (Австрия) и Midrex Technologies Inc. (США).

Завод мощностью 2 млн тонн ГБЖ в год станет одним из самых масштабных объектов новой металлургии Центральной Азии. Производство будет базироваться на инновационной технологии прямого восстановления железа MIDREX Flex, которая позволяет снизить выбросы углерода более чем на 50% по сравнению с традиционными доменными процессами.

Инвестиции и перспективы

Объем инвестиций в проект превышает 650 млрд тенге, а запуск предприятия запланирован на 2029 год. В процессе реализации проекта будет создано свыше 1 тыс. новых рабочих мест, что внесет значительный вклад в развитие региона и всей металлургической отрасли страны.

Шаг к устойчивому будущему

Реализация проекта не только укрепит позиции Казахстана на мировом рынке сталелитейной промышленности, но и станет примером внедрения экологичных технологий в отечественное производство. Благодаря переходу к "зеленой" металлургии страна делает уверенный шаг к устойчивому промышленному развитию и снижению углеродной нагрузки на окружающую среду.