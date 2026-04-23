Казахстан демонстрирует прогресс в сохранении биоразнообразия — эксперт

На площадке международного экологического саммита RES 2026 Казахстан получает положительные оценки за усилия в сфере сохранения биоразнообразия, однако уровень охраняемых территорий пока остаётся ниже глобальных ориентиров. Об этом заявила исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии Астрид Шомакер, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По её словам, Казахстан недавно представил в Конвенцию национальный отчёт и стратегию реализации, которые сейчас проходят анализ.

«Мы только начали оценку представленных материалов, поэтому давать окончательные выводы пока рано. Однако уже сейчас можно сказать, что Казахстан предпринимает значительные усилия в области биоразнообразия, в том числе интегрируя экологические подходы в более широкий экономический контекст», — отметила Шомакер.

Она подчеркнула, что несмотря на положительную динамику, стране предстоит усилить работу в части расширения особо охраняемых природных территорий.

«В рамках глобальных целей предусмотрено достижение 30% охраняемых территорий. В Казахстане этот показатель составляет около 10,1%, тогда как мировой уровень уже достиг порядка 18,4%. Это означает, что впереди ещё большой объём работы», — заявила она.

Отдельно спикер отметила важность комплексного подхода к решению экологических проблем региона, включая восстановление Аральского моря и сохранение экосистем Каспия. По её словам, ключевую роль играет не только государственная политика, но и участие всех заинтересованных сторон — от фермеров до международных партнёров.

Шомакер подчеркнула, что деградация экосистем во многом связана с неустойчивыми методами ведения сельского хозяйства и управления водными ресурсами. При этом биоразнообразие может стать частью решения этих проблем.

«Если речь идёт о трансграничных ресурсах, необходимо объединять усилия всех стран региона и выстраивать сотрудничество между государствами, бизнесом и обществом», — добавила она.

По её мнению, такие международные площадки, как RES 2026, позволяют странам Центральной Азии усилить свой голос на глобальном уровне и представить собственные решения экологических вызовов.