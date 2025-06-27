С начала 2025 года индекс промышленного производства (ИПП) в Казахстане составил 106,4%, подтвердив устойчивую положительную динамику индустриального сектора, передает BAQ.KZ. Особенно выделяется пищевая промышленность, которая впервые становится одним из ключевых двигателей экономического роста страны. По данным Бюро национальной статистики АПСиР РК, уверенный рост зафиксирован как в горнодобывающей отрасли (+7,8%), так и в обрабатывающей промышленности (+6%), при этом сектор электроэнергии, газа и кондиционирования показывает стабильные, хоть и скромные, показатели роста на уровне 0,1%.

На фоне общего роста именно пищевая отрасль демонстрирует самые впечатляющие результаты: производство продуктов питания увеличилось на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что подтверждает её лидерство внутри обрабатывающего сектора. Общий объем произведенной промышленной продукции с января по май 2025 года составил 23,8 трлн тенге, из которых почти половина - 11,2 трлн тенге - пришлась на обрабатывающую промышленность.

Рост наблюдается также в смежных отраслях: выпуск кокса и нефтепродуктов увеличился на 11,3%, химическая промышленность прибавила 9,9%, производство неметаллической минеральной продукции выросло на 10,3%, а машиностроение - на 10,5%. Особенно резкий скачок - на 17,5% - показало производство готовых металлических изделий (за исключением машин и оборудования).

Региональная картина также преимущественно позитивная: рост объемов промышленного производства отмечен в 17 регионах страны, включая Атыраускую, Жамбылскую, Северо-Казахстанскую, Туркестанскую области, а также города Алматы и Шымкент. Снижение зафиксировано лишь в трёх регионах - Костанайской, Восточно-Казахстанской и области Улытау.

В то же время, в коммунальном секторе наблюдается стагнация, вызванная критической изношенностью инфраструктуры. Снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом сохранилось практически на уровне прошлого года (ИПП - 100,1%), несмотря на рост в отдельном сегменте горячего водоснабжения (+4,3%). А вот сфера водоснабжения и утилизации отходов показывает спад: ИПП составил 93,8%, забор и распределение воды сократились на 11,4%, а обработка отходов - на 2,4%.

Тем не менее, общий вектор развития промышленности в Казахстане остаётся положительным, а пищевой сектор уверенно выходит на передовые позиции, формируя основу для устойчивого экономического роста в ближайшие годы.