Казахстан сохраняет лидирующие позиции по доступности продовольствия среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили на совещании в Правительстве, прошедшем под председательством вице-премьера - министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает BAQ.KZ.

Сравнительный анализ рыночных цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в странах ЕАЭС показал: именно в Казахстане они остаются наиболее доступными. Минимальные цены зафиксированы на куриные яйца, муку, хлеб, подсолнечное масло, соль, рис, картофель, капусту, лук и морковь.

По четырём позициям - гречка, сахар, говядина и молоко - стоимость в Казахстане сопоставима с белорусской. По сливочному маслу страна занимает третье место после Беларуси и Кыргызстана, по мясу птицы - после Беларуси и России.

По данным Министерства торговли и интеграции, в последние недели фиксируется снижение цен на ряд социально значимых продуктов. С начала сбора раннего урожая стоимость картофеля снизилась на 1,3%, моркови - на 0,9%. Также продолжается удешевление риса, гречки, яиц, муки и макаронных изделий. Цены на хлеб и молоко остаются стабильными.

Внутреннее производство продуктов питания в Казахстане за январь–май 2025 года увеличилось на 10,5%, достигнув 1,5 трлн тенге. Существенный рост зафиксирован по таким категориям, как сахар из свеклы (увеличение в 14 раз), растительное и сливочное масло, мука, молочные продукты.

По мнению Правительства, наращивание производства помогает не только стабилизировать внутренний рынок, но и удерживать цены на социально значимые товары на уровне, доступном для большинства граждан.