Казахстан добился снижения инфляции

В Казахстане ожидают дальнейшего замедления инфляции. Теперь ожидается, что рост цен по итогам года составит 9–11 %, тогда как ранее прогноз находился в диапазоне 9,5–11,5 %.

Снижение прогноза связано в том числе с мерами, которые Правительство реализует совместно с Национальным банком для стабилизации цен и сдерживания инфляции. Положительное влияние оказали более быстрое фактическое замедление роста цен, ограниченный перенос повышения НДС в стоимость товаров и услуг, а также укрепление курса тенге.

Дополнительную роль сыграли меры по сдерживанию стоимости социально значимых продовольственных товаров, стабилизация потребительского спроса и умеренно жесткая денежно-кредитная политика.

По оценкам экспертов, в 2027 году инфляция может замедлиться до 6–8 %, а в 2028 году — приблизиться к уровню 5 %.

При этом инфляционные риски сохраняются. На динамику цен могут повлиять внутренний спрос, бюджетные расходы и другие факторы, которые способны замедлить снижение инфляции.