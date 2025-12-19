В Казахстане благодаря совершенствованию универсально-прогрессивной модели патронажной службы смертность детей на дому сократилась на 22%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения РК, передаёт BAQ.KZ.

Как отмечается, усиление работы патронажной службы и деятельность 4 428 медсестер позволили не только снизить смертность на дому, но и улучшить раннюю диагностику и профилактику заболеваний у детей раннего возраста.

В 2024 году по программам универсального патронажа прошли обучение около 25 000 средних медицинских работников. Это помогло уменьшить количество поздних госпитализаций детей в стационары на 3%.

Для комплексного сопровождения детей в стране открыто 290 Центров раннего развития и вмешательства, а также создано 209 педиатрических отделений. Кроме того, во всех регионах работают учебно-методические центры по универсальной прогрессивной модели патронажного наблюдения и интегрированного ведения болезней детского возраста.