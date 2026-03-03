  • Главная
Для информирования граждан задействованы современные цифровые инструменты, включая инфраструктуру Kaspi.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан сообщило о достигнутых договорённостях с рядом иностранных государств по содействию в эвакуации казахстанских граждан с территории Ирана, передает BAQ.KZ.

По данным МИД РК, с армянской стороной согласован механизм беспрепятственного пересечения иранско-армянской границы гражданами Казахстана в случае их эвакуации через территорию Армении. Поддерживается постоянный контакт с руководством внешнеполитического ведомства страны.

Аналогичная работа проведена с азербайджанской стороной, которая выразила готовность оказать содействие. Вместе с тем сообщается, что в связи с ограничениями пропускного режима на сухопутных границах пересечение возможно только при наличии специального разрешения.

По обращению двух граждан Посольство РК в Азербайджане оперативно получило разрешение на въезд из Ирана через пункт пропуска «Джульфа» (Нахчыван).

Туркменистан также подтвердил готовность содействовать в обеспечении перехода государственной границы для эвакуации казахстанских граждан.

Цифровое информирование через Kaspi

Для оперативного информирования граждан Министерство иностранных дел задействовало современные цифровые инструменты, включая инфраструктуру Kaspi. Совместно с компанией обеспечено своевременное доведение официальной информации и разъяснений до граждан в регионе через мобильные устройства.

Рекомендации гражданам

До полной стабилизации ситуации в регионе граждан призывают сохранять спокойствие, соблюдать требования и рекомендации местных властей, избегать зон повышенного риска и с пониманием относиться к временным ограничениям.

Дополнительная информация будет публиковаться по мере поступления на официальных ресурсах МИД и загранучреждений Республики Казахстан.

