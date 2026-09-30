Казахстан договорился поставить в Афганистан пшеницу и масло на $21 млн

Казахстанские компании заключили и согласовали сделки на поставку в Афганистан пшеницы и подсолнечного масла примерно на 21 млн долларов.

Договоренности достигли в Герате, где прошел бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран. Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр торговли и интеграции Асет Нусупов. В поездке участвовали около 12 компаний.

Пшеницу поставят по двум контрактам

WAYSTAR и Kim Rail International подписали с афганской компанией OSMAN KHALID два контракта на поставку пшеницы. Общая сумма сделок составила 11 млн долларов.

Еще примерно на 10 млн долларов стороны согласовали ценовые условия по поставкам казахстанского подсолнечного масла. В переговорах участвовала Национальная ассоциация переработчиков масличных культур Казахстана.

Во время форума компании провели B2B-встречи, где обсуждали расширение поставок казахстанской продукции, новые совместные проекты и другие направления торговли. Стороны договорились продолжить прямые контакты.

Казахстанская компания участвовала в строительстве железной дороги

Во время визита в Герате открыли третий участок железной дороги «Хаф-Герат». В его строительстве участвовала казахстанская компания Integra Construction KZ.

Делегация посетила индустриальную зону провинции Герат. Там казахстанским представителям показали предприятия по добыче и обработке мрамора, производству металлопроката, фармацевтической продукции и безалкогольных напитков.

Торговля уже превысила показатель за весь 2025 год

За семь месяцев 2026 года товарооборот между Казахстаном и Афганистаном достиг 581,1 млн долларов.

Для сравнения, за весь 2025 год объем взаимной торговли составил 541,6 млн долларов.

Основу казахстанского экспорта в Афганистан составляют мука, пшеница, подсолнечное масло, металлопродукция и минеральные удобрения.

Для расширения торговли Казахстан проводит торгово-экономические миссии, бизнес-форумы и B2B-встречи. Торговые дома Казахстана работают в Кабуле и Герате.