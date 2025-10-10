Казахстан договорился с Россией по вопросу миграционных ограничений для водителей
Депутат Мажилиса Болатбек Алиев сообщил о том, что казахстанским перевозчикам удалось избежать последствий новых миграционных ограничений, введённых в России, передает BAQ.KZ.
По его словам, после нескольких дней интенсивных переговоров правительство Казахстана по оперативным каналам связалось с российскими коллегами, и вечером 9 октября было принято решение не применять новые правила "90 дней пребывания" к водителям, осуществляющим международные грузовые и пассажирские перевозки.
"Это значит, что массовые депортации и штрафы остановлены, а тысячи рабочих мест сохранены — прежде всего у малых автопредприятий, где трудятся наши водители", — отметил депутат.
Алиев подчеркнул, что благодаря совместной работе правительства и Мажилиса удалось добиться временного решения и исключить казахстанских перевозчиков из действия новых российских норм.
Парламентарий также подчеркнул значимость профессии международных водителей, назвав их "элитой отрасли" и "высшим классом профессионалов", от которых зависит доставка товаров, стабильность цен и снабжение регионов.
"Казахстан своих не бросает. Мы будем дальше добиваться, чтобы подобные решения вовремя согласовывались в рамках ЕАЭС, а не принимались в одностороннем порядке. Союз — это не место для барьеров, а пространство свободы и взаимного уважения", — заявил депутат.
