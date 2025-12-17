Казахстан должен эффективно использовать угольные ресурсы –Токаев
Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан обладает значительными запасами угля и крайне важно использовать это стратегическое преимущество для обеспечения энергетической независимости страны, передает BAQ.KZ.
"В конечном счете, это вопрос национальной безопасности. Необходимо эффективно задействовать огромные энергетические возможности страны. Казахстан ежегодно добывает более 110 млн тонн угля. Важно ускорить переход на современные технологии "чистого угля", чтобы повысить эффективность угольных электростанций", – отметил Глава государства.
Он также подчеркнул необходимость строительства новых объектов: тепловой электростанции в Курчатове и теплоэлектроцентралей в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, которые должны работать на технологиях "чистого угля". Президент выразил недовольство темпами реализации этих проектов, назвав их затягивание неприемлемым.
По словам Главы государства, развитию возобновляемых источников энергии уделяется соответствующее внимание.
"Запасы Казахстана составляют около 33 млрд тонн угля. Тем не менее мы уделяем приоритетное внимание развитию возобновляемых источников энергии. За последние пять лет в этот сектор было инвестировано порядка 2,5 млрд долларов, благодаря чему доля возобновляемых источников в общем энергобалансе превысила 7%. Для дальнейшего наращивания производства экологически чистой энергии мы наладили сотрудничество с ведущими мировыми компаниями", – сказал Президент.
