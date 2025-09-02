Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева оценила уровень цифровизации в Казахстане как достаточно высокий, особенно в сфере финансов и государственных услуг. По её словам, банковский сектор активно перешёл на онлайн- и мобильные сервисы, а электронное правительство страны входит в международные рейтинги, передаёт BAQ.KZ.

"Однако это не значит, что над цифровизацией не нужно работать. В различных отраслях уровень цифровой зрелости отличается, а ряд решений в социальной сфере пока остаётся пилотными", – подчеркнула депутат.

Смышляева отметила, что одной из ключевых задач остаётся развитие инфраструктуры: действующие центры обработки данных не справляются с ростом объёмов информации, особенно для искусственного интеллекта, облачных решений и электронной коммерции. Проблемы сохраняются и в сфере связи – несмотря на внедрение 5G, остаётся разрыв между городами и селами, что ограничивает доступ к цифровым сервисам в образовании, медицине и госуслугах.

Важным направлением остаётся кибербезопасность и защита данных, а также системная регуляторная реформа. Сегодня законодательство о цифровой сфере фрагментарно, поэтому планируется создание Цифрового кодекса, который объединит и обновит правила цифровой экономики.

Особое внимание депутат уделила внедрению искусственного интеллекта. Она отметила, что ИИ уже активно используется в медицине – для анализа изображений, прогнозирования заболеваний и подбора персонализированных схем лечения. Также технологии помогают в образовании, позволяя строить индивидуальные траектории обучения, и в госсекторе – для автоматизации процессов и анализа больших данных.

Кроме того, ИИ способствует росту производительности в промышленности и сельском хозяйстве, помогает прогнозировать чрезвычайные ситуации и повышает безопасность городских систем.

"Главное – грамотно и безопасно адаптировать эти технологии под нужды страны, развивать собственные дата-центры и национальные платформы, чтобы не зависеть от зарубежных решений", – подчеркнула Смышляева.

Депутат добавила, что вопросы цифровизации находятся под личным контролем Президента, а государство работает сразу в трёх направлениях: законодательное обеспечение, развитие инфраструктуры и поддержка бизнеса через гранты и пилотные площадки для тестирования технологий.