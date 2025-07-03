Казахстан должен стать главным логистическим узлом Евразии - Токаев
Глава государства принял министра транспорта Нурлана Сауранбаева.
Сегодня, 15:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:03Сегодня, 15:03
94
В ходе встречи обсуждены меры по дальнейшему укреплению транзитно-транспортного потенциала страны, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность активного развития сетей автомобильных дорог и авиахабов для наращивания объемов грузовых перевозок через Казахстан. Отдельное внимание уделено своевременной реализации масштабных инфраструктурных проектов в железнодорожной сфере.
В целях увеличения доли транспортно-логистического сектора в ВВП перед министром обозначена задача по анализу сдерживающих факторов и пересмотру подходов в отрасли.
Президент поручил принять комплекс эффективных мер для расширения пропускной способности транзитных коридоров и укрепления позиций Казахстана в качестве ключевого торгово-логистического узла Евразии.
Президент поручил принять комплекс эффективных мер для расширения пропускной способности транзитных коридоров и укрепления позиций Казахстана в качестве ключевого торгово-логистического узла Евразии.
Самое читаемое
- Правительство задолжало Фонду медстрахования более 500 млрд тенге
- В Туркестанской области начали выпуск сельхоздронов
- Land Cruiser перевернулся и врезался в две машины на мосту в Астане, водитель погиб
- Токаев требует усилить борьбу с нелегальной миграцией
- Водителя душили ремнём и оставили на обочине в Мангистау