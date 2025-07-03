  • 3 Июля, 16:18
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Казахстан должен стать главным логистическим узлом Евразии - Токаев

Глава государства принял министра транспорта Нурлана Сауранбаева.

Сегодня, 15:03
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Казахстан должен стать главным логистическим узлом Евразии - Токаев Сегодня, 15:03
Сегодня, 15:03
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В ходе встречи обсуждены меры по дальнейшему укреплению транзитно-транспортного потенциала страны, передает BAQ.KZ.

✔️Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность активного развития сетей автомобильных дорог и авиахабов для наращивания объемов грузовых перевозок через Казахстан. Отдельное внимание уделено своевременной реализации масштабных инфраструктурных проектов в железнодорожной сфере.

✔️В целях увеличения доли транспортно-логистического сектора в ВВП перед министром обозначена задача по анализу сдерживающих факторов и пересмотру подходов в отрасли.

Президент поручил принять комплекс эффективных мер для расширения пропускной способности транзитных коридоров и укрепления позиций Казахстана в качестве ключевого торгово-логистического узла Евразии.

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