На панельной сессии "Год рабочих профессий: энергия людей" президент Назарбаев Университета Вакар Ахмад подчеркнул ключевую роль образования и взаимодействия академической среды с индустрией и государством в формировании кадрового потенциала Казахстана, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Ахмада, Назарбаев Университет стал "университетом международного стандарта для народа Казахстана", который готовит специалистов высшего уровня. Он отметил, что в 2025 году более 3000 студентов продемонстрировали высокий уровень знаний английского языка - их показатели по IELTS превысили результаты выпускников Кембриджа и Гарварда.

"Мы не просто университет, мы символ вдохновения, которым пропитана ваша страна. Мы готовим агентов перемен для Казахстана и для мира. Будущее зависит от людей с критическим мышлением, гибкостью и soft skills, а это то, что невозможно заменить технологиями", - отметил он.

Ахмад выделил три ключевых направления, без которых невозможно развитие энергетики и экономики страны: нормативно-правовая база, долгосрочные программы и внимание к цифровизации и возобновляемым источникам энергии. Он особо подчеркнул значение исследований в области аккумуляторных батарей и систем хранения энергии, а также цифровой независимости Казахстана.

Глава университета рассказал, что НУ активно сотрудничает с индустрией: представители бизнеса входят в консультативный совет, проходят хакатоны и проекты с практическим применением для экономики.

"Мы не можем позволить себе быть вдали от индустрии. Университеты должны предлагать программы, которые отражают реальность страны и мировые тренды", - сказал он.

По словам Ахмада, будущее профессий в энергетике уже меняется - Казахстану необходимо готовить специалистов в газовой отрасли и сфере ВИЭ. При этом успех возможен только при синергии государства, академии и бизнеса