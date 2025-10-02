Казахстан должен стать страной с лучшим законодательством в сфере криптовалют – депутат
Казахстан готовится к новой студии регулирования цифровых активов.
Выступая на пленарной сессии "Инфраструктура CryptoCity: цифровые активы, платежи и регулирование в городской технологии" в рамках форума Digital Bridge 2025, депутат Мажилиса Тилектес Адамбеков заявил, что Казахстан готовится к новой стадии регулирования цифровых активов, передает BAQ.kz.
По его словам, в парламенте ведётся работа над цифровым кодексом, который станет базовым законом для всей индустрии криптовалют и смежных направлений.
"Когда я запустил свою компанию в 2016 году, которая работала с блокчейном, никто не понимал, что это такое. Даже моя семья, занимавшаяся традиционно строительством, не понимала, чем именно я занимаюсь. Но уже тогда стало ясно, что без законодательства рынок не сможет развиваться. Именно поэтому я пришёл в парламент и в пятый год продолжаю заниматься вопросами цифровых активов", — рассказал депутат.
Мажилисмен Адамбеков отметил, что одним из первых в Казахстане поднял тему цифрового тенге и активно участвовал в разработке законов о цифровых активах и искусственном интеллекте. Он подчеркнул, что регулирование в этой сфере обновляется ежегодно, поскольку рынок динамичен и требует постоянных изменений.
Особое внимание депутат уделил вопросам майнинга криптовалюты.
"Казахстан в определённый период занимал второе место в мире по майнингу. Но отсутствие чётких налоговых правил приводило к тому, что крупные игроки просто сжигали электричество и уходили от налогов. Сейчас наша задача - создать понятные правила, чтобы майнинг приносил социальные выгоды и доход государству", — сказал он.
По словам депутата, следующим шагом станет создание города Алатау, где криптовалюта сможет использоваться в повседневных расчётах.
"Мы надеемся, что через год-два в Алатау можно будет свободно расплачиваться криптовалютой. Казахстан имеет все шансы стать страной с одним из лучших законодательств в этой сфере, чтобы зарубежные компании и инвесторы понимали правила игры и могли работать у нас прозрачно", — резюмировал он.
