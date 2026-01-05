В газете Turkistan опубликовано обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в котором он подробно рассказал о планах по развитию цифровизации и искусственного интеллекта и оценил перспективы превращения Казахстана в цифровую страну, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос о реализации поставленных целей, Президент подчеркнул стратегическое значение этого направления.

"Казахстан должен стать цифровой державой, это вопрос нашего общего выживания в качестве цивилизованной страны в новой технологической эпохе", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, "ментально наш народ подготовлен к такого рода инновациям", а подтверждением этому служит успешная работа финтех-компаний, которые "заметно изменили стиль и образ жизни наших людей".

Глава государства отметил, что в мире усиливается технологическая конкуренция, прежде всего между США и Китаем.

"В мире развернулась острая конкуренция между США и Китаем – двумя очевидными мировыми технологическими гигантами", — сказал он, добавив, что Китай рассматривает развитие искусственного интеллекта как "вопрос национального достоинства", и в этой сфере там уже работают около пяти тысяч компаний. При этом, по словам Президента, "не стоят на месте и другие развитые государства".

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан также сделал осознанную ставку на внедрение искусственного интеллекта в экономику и общественную жизнь.

"У нас неплохие стартовые возможности, есть успехи в цифровизации государственных услуг, финтеха и ряда секторов экономики", — отметил он.

Президент сообщил, что в стране "эффективно функционирует полноценная экосистема для поддержки IT-стартапов", действует инновационный кластер Astana Hub, объединивший две тысячи компаний.

"Общий экспорт IT-услуг в 2025 году составил около одного миллиарда долларов", — заявил Глава государства.

Он также сообщил о реализации новых проектов в цифровой сфере.

"Создается пилотная зона CryptoCity для цифровых активов. Начинается строительство города ускоренного развития Alatau city", — сказал Президент.

По его словам, в стране "набирает темп работа по накоплению и анализу государственных данных, как считают профессионалы, это новое золото надвигающейся эпохи".

Президент напомнил о формировании институциональной базы для развития искусственного интеллекта.

"В мае прошлого года начал работу Совет по развитию искусственного интеллекта с участием ведущих международных и отечественных экспертов", — отметил он.

В ноябре, по его словам, был подписан Закон "Об искусственном интеллекте", который в ближайшее время вступит в силу, а также создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

"В Казахстане запущены два суперкомпьютера – Alem.Cloud и Al-Farabium, отдельная платформа создана акиматом Астана в сотрудничестве с известной эмиратской компанией", — сообщил Глава государства.

Отдельное внимание в интервью было уделено подготовке кадров.

"Для подготовки профильных кадров реализуются образовательные программы на уровне школ и университетов", — сказал Президент, отметив, что "по программе AI-Sana обучение прошли свыше 650 тысяч студентов".

Он также сообщил, что "в скором времени будет открыт специализированный исследовательский ИИ-университет".

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта стало определяющим фактором глобального будущего.

"С появлением искусственного интеллекта создан своеобразный водораздел между теми странами, которые успеют попасть в будущее, и теми, которые останутся в прошлом", — заявил он.

По его словам, именно поэтому цифровые технологии и искусственный интеллект объявлены приоритетным направлением развития Казахстана.