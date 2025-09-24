Во втором квартале 2025 года уровень безработицы в Казахстане снизился до 4,6%, достигнув исторического минимума за последние 20 лет, сообщает Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК. Несмотря на небольшой спад — всего на 0,1 процентного пункта — этот показатель подтверждает стабильность рынка труда в стране, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Сравнительный анализ, проведённый специалистами Статкомитета СНГ, показывает, что уровень безработицы в Казахстане значительно ниже, чем в Европейском союзе, где во втором квартале он составил 6%. В то время как в развитых странах ЕС безработица росла, в Казахстане наблюдалось её снижение. Кроме того, показатель в РК оказался ниже среднего по странам ОЭСР (4,9%), но выше, чем средний по СНГ (2,9%). Однако отметим, что данные по СНГ не включают Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, что влияет на общую статистику.

Среди стран СНГ с открытыми данными Казахстан занимает четвёртое место по уровню безработицы после Армении (14%), Азербайджана (5,3%) и Узбекистана (5,1%). При этом Россия демонстрирует самый низкий уровень — 2,2%.

Численность безработных в Казахстане во втором квартале 2025 года составила 448,8 тыс. человек, что на 0,2% меньше, чем в 2024 году. Более половины безработных — граждане в возрасте от 25 до 44 лет, а около 40,7 тыс. — молодёжь от 16 до 24 лет.

Исследования БНС показывают, что не все безработные находятся в пассивном состоянии: 261,4 тыс. казахстанцев без работы менее года, тогда как 139,9 тыс. никогда не работали. Основная причина безработицы — трудности с поиском работы, что касается 120,8 тыс. человек.

В региональном разрезе уровень безработицы варьируется: в мегаполисах показатель самый низкий — 4,3% в Астане и 4,4% в Алматы, а в нефтяных западных регионах — выше: 5,1% в Мангистауской области и 5% в Атырау.

Казахстан активно поддерживает занятость граждан. В 2024 году почти 43% безработных (около 191,9 тыс. человек) состояли на учёте в центрах занятости, что значительно выше, чем в некоторых странах СНГ. Это свидетельствует о проактивном подходе к трудоустройству и помощи со стороны государства.

Важным направлением поддержки стала цифровизация рынка труда: благодаря карьерным центрам и платформам, таким как Skills Enbek, за семь месяцев 2025 года более 45 тыс. безработных прошли обучение и получили сертификаты, а сотни тысяч нашли работу через государственные программы.

Таким образом, Казахстан не только удерживает уровень безработицы на историческом минимуме, но и строит современную систему поддержки трудоустройства, ориентированную на цифровые технологии и повышение квалификации граждан.