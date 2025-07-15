По итогам первых пяти месяцев 2025 года в Казахстане зафиксировано снижение ряда показателей смертности и рост эффективности медицинской помощи детям и матерям, передает BAQ.KZ. Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), показатель младенческой смертности снизился на 26,3%, а материнская смертность уменьшилась на 9,7%. Эти положительные результаты стали возможны благодаря комплексной работе, направленной на развитие службы родовспоможения и педиатрической помощи.

Министерство здравоохранения отмечает, что значительный вклад в снижение смертности внесло развитие хирургии новорожденных. Каждый год порядка 1500 младенцев с врожденными пороками развития получают оперативное лечение. В стране сформирована мощная инфраструктура для раннего выявления и лечения таких заболеваний — функционируют клиники одного дня, центры охраны плода, а также центры развития и раннего вмешательства. В общей сложности на данный момент в Казахстане действуют 40 специализированных центров для лечения детей с врожденными пороками развития (ВПР), а также 20 Центров охраны зрения и слуха. Эти меры показали значительные результаты: первичная инвалидность среди детей с ВПР снизилась на 7,5%, а выживаемость новорожденных увеличилась с 88% до 93%.

Важным шагом в развитии медицинской инфраструктуры стало открытие 75 реабилитационных центров, в том числе 25 из них в рамках инициативы "Қамкорлық". Это предоставляет родителям и детям необходимые условия для качественной реабилитации и восстановления.

Кроме того, для укрепления кадрового потенциала восстановлена специальность "Педиатрия", а также открыта резидентура по 14 детским специальностям, что позволяет готовить квалифицированных специалистов в этой области. С июня 2024 года значительно увеличено финансирование службы родовспоможения: на 40% повысились тарифы по пяти основным профилям, связанным с родами и детским здравоохранением. Эти изменения позволили улучшить качество медицинской помощи и расширить доступ к ней для широкого круга населения.

Несмотря на снижение рождаемости на 14,6% и естественного прироста населения на 20,3%, в целом в сфере здравоохранения Казахстана прослеживается устойчивая положительная динамика.