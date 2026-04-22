Токаев: доля ВИЭ в Казахстане превысит 15% к 2030 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о планах по развитию «зелёной» энергетики и снижению выбросов в энергетическом секторе, выступая на саммите RES 2026 в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что энергетический переход остаётся одним из ключевых приоритетов страны.

«Справедливый и равноправный энергетический переход является главным приоритетом. В настоящее время доля возобновляемых источников энергии в общем объеме генерируемой в Казахстане электроэнергии составляет более 7 процентов. Ожидается, что к 2030 году она превысит 15 процентов», - заявил Токаев.

Президент отметил, что Казахстан продолжает развивать традиционную энергетику, одновременно усиливая «зелёную» повестку.

«Оставаясь крупным производителем нефти и газа, наша страна привержена целям в области устойчивой энергетики. Как один из ведущих мировых экспортеров урана, обеспечивающий около 40 процентов мировых поставок, Казахстан также поддерживает развитие безуглеродной электроэнергетики», - подчеркнул он.

По словам Главы государства, в стране реализуются масштабные проекты по модернизации энергетики.