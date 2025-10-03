Вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов выступил на панельной сессии Азиатского банка развития в рамках XVI Евразийского форума KAZENERGY "Формирование устойчивых энергетических решений: зелёные коридоры и справедливый переход". Он отметил, что Казахстан продолжает активно двигаться в направлении "зелёной" энергетики, несмотря на высокую долю угля и газа в текущей структуре генерации. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

"Наша энергетика сегодня во многом угольная — это 60–70% выработки. Но цели, которые мы поставили в области возобновляемой энергетики, остаются неизменными, и мы будем их достигать", — подчеркнул вице-министр.

По словам Есимханова, Казахстан находится на этапе, когда для поддержки экономики необходимо использовать уголь, но при этом важно выполнять обязательства по декарбонизации. Одним из ключевых направлений станет развитие проектов "зелёных коридоров" для поставки чистой энергии в Европу.

"Для Казахстана это даст компетенции, технологии и доступ к финансированию, что мультипликативно повлияет и на внутренние проекты", — отметил вице-министр.

Он подчеркнул, что проекты требуют комплексного подхода, включая экономическую составляющую, технологические решения и региональное сотрудничество. Особую роль в их финансировании играет Азиатский банк развития.

"Мы видим, что двигаемся достаточно активно, но впереди предстоит большая работа. Это взаимосвязанный проект, и только при комплексном видении — экономическом и технологическом — он может быть реализован", — резюмировал Есимханов.

