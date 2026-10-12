Казахстан экспортировал 25 млн тонн угля

За девять месяцев 2026 года объём перевозок угля железнодорожным транспортом в Казахстане составил 77,8 млн тонн. Это на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было перевезено 76,6 млн тонн.

Из общего объёма 25 млн тонн угля отправлено на экспорт, более 51 млн тонн — на внутренние нужды страны.

Поставки угля к отопительному сезону

С 1 мая по 30 сентября 2026 года по республике перевезено 28,1 млн тонн угля — на уровне аналогичного периода прошлого года.

Из них 25,8 млн тонн направлено на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), ещё 2,3 млн тонн — на коммунально-бытовые нужды. На всех ТЭЦ запасы топлива находятся выше нормативного уровня или соответствуют установленной норме.

Плановая потребность в коммунально-бытовом угле на предстоящий отопительный сезон составляет 7,3 млн тонн. Это на 154 тыс. тонн меньше, чем в прошлом сезоне. Снижение связано с расширением газификации населённых пунктов страны.

Железнодорожный парк обеспечивает перевозки

Для транспортировки угля задействовано 18,5 тыс. вагонов АО «Қазтеміртранс» при общем парке в 27 тыс. полувагонов. В периоды пикового спроса предусмотрено формирование резерва до 3 тыс. вагонов.

Имеющийся парк подвижного состава полностью обеспечивает потребности в перевозке угля.

В настоящее время поставки топлива осуществляются в штатном режиме. Ограничений и проблем с обеспечением перевозок вагонами не наблюдается.