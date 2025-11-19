Казахстан значительно нарастил экспорт зерна нового урожая. По данным АО "НК "Қазақстан темір жолы“, с сентября по 13 ноября 2025 года за рубеж отправлено 2,6 млн тонн, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года (2,2 млн тонн), передаёт BAQ.KZ.

Рост поставок отмечается сразу по нескольким направлениям, главным образом в соседние государства.

Так, экспорт в Узбекистан увеличился на 41% — с 872 тыс. до 1 232 тыс. тонн. В Кыргызстан объёмы выросли в 2,2 раза (с 32 тыс. до 73 тыс. тонн). В Азербайджан поставки поднялись на 30% (с 50 тыс. до 65 тыс. тонн), а в Афганистан — на 35% (со 100 тыс. до 135 тыс. тонн).

В КТЖ отмечают, что отгрузка нового урожая проходит в плановом режиме, а спрос на казахстанское зерно на внешних рынках продолжает укрепляться.