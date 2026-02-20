С сентября 2025 года по 19 февраля Казахстан экспортировал на внешние рынки 6,4 млн тонн зерна нового урожая, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Минсельхозе КР, это на 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года (2024/2025), когда объем поставок составил 5,4 млн тонн.

– Рост обеспечен за счет активизации торговли с традиционными рынками сбыта в странах Центральной Азии и за ее пределами. Значительно увеличились поставки в Узбекистан — на 46%, с 2 млн тонн до 3 млн тонн. В Кыргызстан экспорт вырос в 1,7 раза — со 104 тыс. тонн до 180 тыс. тонн, в Афганистан — в 1,9 раза, с 236 тыс. тонн до 466 тыс. тонн, – проинформировали в ведомстве.

В Минсельхозе отмечают, что положительная динамика экспорта свидетельствует о высоком спросе на казахстанское зерно и конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках.