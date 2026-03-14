Казахстанские производители продолжают расширять поставки мясной продукции на рынок Объединённых Арабских Эмиратов. За последнюю неделю в ОАЭ экспортировано 7 тонн охлажденной баранины, передает BAQ.KZ.

Экспорт осуществляется при поддержке Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан и национального оператора по развитию экспорта QazTrade. В дальнейшем планируется наладить регулярные поставки на уровне до 10 тонн продукции в неделю.

Поставки осуществляются на фоне сохраняющихся сложностей в международной логистике в регионе Персидского залива. По оценкам международных операторов, ограничения в авиасообщении и работе отдельных транспортных маршрутов затронули часть грузовых перевозок, что может отражаться на поставках скоропортящихся товаров.

Значительная часть продовольственного рынка стран Персидского залива формируется за счет импортных поставок. Согласно данным международных организаций, в ОАЭ до 85-90% продуктов питания поступает из-за рубежа.

По итогам 2025 года общий объем экспорта из Казахстана в ОАЭ составил 132,9 млн долларов. Основу продовольственного экспорта составляет баранина, на нее приходится порядка 55% всех поставок. Экспорт баранины из Казахстана в ОАЭ осуществляется с 2021 года.

Для организации стабильных поставок вопросы взаимодействия обсуждены с отраслевыми объединениями, включая Союз животноводов Казахстана, Союз птицеводов Казахстана и Национальную ассоциацию мясопереработчиков Казахстана.

Казахстан полностью обеспечивает внутренний рынок мясной продукцией. Экспорт осуществляется за счёт дополнительных объёмов производства и позволяет отечественным фермерам расширять рынки сбыта.

В последние годы Казахстан последовательно расширяет присутствие на продовольственных рынках Ближнего Востока. В регион уже поставляются зерно, мука, растительные масла и мясная продукция.