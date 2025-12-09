Очередная партия кормовой муки в объёме 7 тысяч тонн отправлена из Казахстана в Китай в рамках программы консолидации экспортных партий агропродукции, реализуемой АО "НК "Продкорпорация", передаёт BAQ.KZ.

Экспортная поставка стала продолжением договорённостей, достигнутых в Пекине между Продкорпорацией и государственной инвестиционной группой Shandong Hi-Speed Logistics Group. Соглашение было подписано в ходе визита делегации Министерства сельского хозяйства Казахстана в Китай, где стороны подтвердили намерение развивать стратегическое сотрудничество в поставках зерновых, кормовых и масличных культур.

В 2025 году государственная поддержка распространяется как на производителей зерна, так и на поставщиков переработанной продукции. В рамках программы консолидации экспорта казахстанские предприятия заключили 5 контрактов с китайскими партнёрами на общую сумму 29,6 млн долларов. Всего в Китай уже отправлено более 9 тыс. тонн кормовой муки и 3 тыс. тонн подсолнечного масла.

Развитию экспортных поставок активно способствует представительство Продкорпорации в Пекине, которое помогает отечественным агропредприятиям выходить на китайский рынок и расширять сеть зарубежных партнёров.

Усилия национального зернового оператора соответствуют поручению Главы государства увеличить долю глубокой переработки в Казахстане до 70% и нарастить поставки готовой продукции на зарубежные рынки. Это укрепит продовольственную безопасность страны и поспособствует стабилизации внутренних цен.