Казахстан экспортировал масложировую продукцию в Узбекистан на рекордную сумму

Тенденцию устойчивого роста поставок за последние пять сезонов озвучили в ходе первого заседания Совета глав регионов двух стран, прошедшего в Актау, передает корреспондент агентства.

По информации Национальной Ассоциации переработчиков масличных культур, мощности переработки масличных культур в Казахстане сегодня превышают 5,2 миллиона тонн в год, из которых 4,4 миллиона тонн приходится на подсолнечник. К 2028 году за счет запуска новых предприятий показатель планируют довести до 8 миллионов тонн в год.

В Министерстве сельского хозяйства РК сообщили, что за девять месяцев сезона 2025/2026 экспортная валютная выручка страны за растительные масла и шрот достигла рекордных 944 миллионов долларов США, увеличившись на 54 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам всего сезона ожидает показатель свыше 1,15 миллиарда долларов.

Казахстан второй год подряд удерживает лидерство по поставкам растительных масел на рынок Узбекистана. Доля отечественной продукции на нем в 2025 году превысила 90 процентов. За девять месяцев текущего сезона экспорт масел и шрота в соседнюю республику вырос на 31 процент, составив 553 тысячи тонн. В настоящее время республика полностью обеспечивает потребности стран Центральной Азии по подсолнечному шроту.

В мировом рейтинге экспортеров подсолнечного масла Казахстан занимает шестое место, однако в перспективе планирует войти в тройку лидеров и уведомить экспортную выручку отрасли до 2 миллиардов долларов США. Сейчас отечественная масложировая продукция поставляется более чем в 20 стран мира.

В рамках форума прошли B2B-встречи между предпринимателями двух стран, по итогам которых были заключены коммерческие соглашения на общую сумму 174,8 миллиона долларов США. В частности, казахстанский маслозавод Qazaq-Astyq Group и узбекская компания Fayz Oil Imports подписали контракт на поставку растительного масла на 71,5 миллиона долларов.