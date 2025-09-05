Казахстан формирует глобальную повестку мира через духовный диалог
Съезд как дипломатия нового времени.
Казахстан усиливает свою международную роль как центр духовной дипломатии, передает BAQ.KZ.
В аналитической статье Гаухар Туребаевой, эксперта Казахстанского института общественного развития, отмечается: в условиях, когда традиционные дипломатические инструменты не справляются с вызовами современности, на первый план выходит формат, объединяющий религию, политику и общество — Съезд лидеров мировых и традиционных религий.
Этот форум, инициированный Казахстаном, превратился из уникальной идеи в признанную международную площадку, где каждые три года в Астане собираются духовные и политические лидеры мира. По словам Туребаевой, ключевым механизмом форума стала "дипломатия второго трека" — формат, позволяющий неформальное, но эффективное взаимодействие, когда официальные переговоры заходят в тупик.
"Съезд не просто констатирует необходимость мира, а предоставляет реальный, работающий инструмент для его достижения", — подчёркивает аналитик.
VII Съезд: глобальный резонанс
Прошедший в 2022 году VII Съезд стал важной вехой: участие Папы Римского Франциска придало мероприятию глобальный масштаб. Его призыв к миру и отказу от насилия на религиозной почве прозвучал особенно актуально на фоне мировых конфликтов. В итоговой декларации участники подчеркнули, что только диалог способен стать основой урегулирования международных кризисов.
Международные СМИ активно освещали форум.
Euronews написало: "В мире, разделённом конфликтами, такие мероприятия, как Съезд в Казахстане, предлагают путь к открытому диалогу".
Associated Press охарактеризовало Съезд как важный инструмент внешней политики Казахстана, "отражающий многоэтнический и многоконфессиональный состав страны".
Vatican News и L’Osservatore Romano акцентировали внимание на участии понтифика, заявив, что религия должна быть "центром разума и мира", а не оправданием насилия.
Международные организации, включая World Council of Churches и Lutheran World Federation, отметили Съезд как важную платформу для предотвращения религиозного радикализма и укрепления мира. Израильское издание The Jerusalem Post назвало Казахстан примером религиозной терпимости, а региональные СМИ подчеркнули значимость Астаны как устойчивого центра диалога.
Что ожидать от VIII Съезда
Ожидается, что предстоящий VIII Съезд в Астане сосредоточится на новых вызовах:
защите религиозных объектов,
борьбе с дезинформацией,
роли духовных ценностей в цифровом мире.
Особое внимание будет уделено взаимодействию с Альянсом цивилизаций ООН. Как пишет L’Osservatore Romano, обсуждение будет касаться того, как религия может помочь обществу ориентироваться в информационной турбулентности и сохранять гуманистические ориентиры.
Казахстан — центр духовной дипломатии
Съезд лидеров мировых и традиционных религий демонстрирует, что именно духовные и моральные авторитеты способны предложить миру решения, когда официальная дипломатия бессильна. Казахстан, по мнению международных аналитиков, закрепляет за собой статус нейтральной и уважаемой стороны, способной формировать глобальную гуманитарную повестку.
В мире, охваченном конфликтами, астанинская площадка остаётся редким примером того, как диалог, открытость и уважение к многообразию становятся дипломатией будущего.
